Roma | incidente tra auto e camion dei rifiuti a Ciciliano morta 25enne

Un incidente tra un’auto e un camion dei rifiuti a Ciciliano ha portato alla morte di una donna di 25 anni. La giovane viaggiava sulla sua Suzuki quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rilievo. La polizia sta ascoltando testimoni e cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un tragico incidente mortale ha avuto luogo nel Comune di Ciciliano, situato in provincia di Roma. Una giovane di soli 25 anni ha perso la vita in uno scontro frontale che ha coinvolto la sua auto, una Suzuki, e un camion dei rifiuti, il quale era guidato da un operaio di 51 anni. L'incidente è avvenuto nella giornata di oggi, lungo la strada provinciale 33, precisamente all'altezza del chilometro 16. Ricostruzione dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri delle compagnie di Ciciliano e Subiaco, sembra che la giovane abbia perso il controllo della propria vettura, invadendo la corsia opposta e andando a impattare violentemente contro il camion.

Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla provinciale 33 tra Tivoli e Ciciliano.

Questa mattina a Ciciliano, un incidente frontale tra un’auto e un camion dei rifiuti si è concluso in tragedia.

