Roma in crisi offensiva Gasperini pronto a sorprendere | le possibili mosse

Da mondosport24.com 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Trigoria si sono riuniti i giocatori e lo staff tecnica mentre Gasperini prepara le mosse per risollevare l’attacco della Roma. La squadra ha bisogno di cambiare marcia, perché finora i gol segnati sono troppo pochi e la crisi offensiva si fa sentire. Il tecnico valuta diverse soluzioni per dare nuova linfa al reparto avanzato e restare in corsa nel campionato.

Roma si confronta con una realtà offensiva da riaccendere: i gol segnati in campionato restano pochi e la necessità di una scossa è evidente. Il team lavora per individuare una formula capace di restituire profondità, velocità e imprevedibilità all’attacco, in vista di un trittico di sfide decisive che può cambiare l’inerzia della stagione. Lo score stagionale, fermo a 27 reti, traccia una linea di allarme simile a quella di altre formazioni in lotta per la zona alta. In sede di allenamento, la direzione tecnica analizza soluzioni diverse per restituire efficacia al reparto avanzato e per fornire altrimenti assenti spunti offensivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

