Roma | di giorno lavora in albergo di notte rapina hotel arrestato per 6 colpi in 3 giorni

Questa notte la polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver messo a segno sei rapine in tre giorni in hotel di Roma. Di giorno lavora come cameriere in un albergo a Ostia e utilizza la sua stanza come base. La sua attività criminale è scoppiata improvvisamente, lasciando senza parole i gestori degli hotel colpiti. Le indagini sono ancora in corso, ma l’arresto è stato rapido e deciso.

Di giorno prestava servizio in un albergo a Ostia, dove aveva a disposizione una camera per alloggiare. Tuttavia, di notte, l’uomo si dedicava a rapinare gli hotel del centro storico di Roma. In un arco di tempo molto breve, tra il 31 gennaio e il 5 febbraio, ha messo a segno ben sei colpi, che si aggiungono a furti e reati precedenti per i quali era già stato denunciato più volte tra agosto e dicembre. La sua corsa, però, è giunta al termine. Il protagonista di questa storia, un 28enne marocchino, è stato identificato e rintracciato grazie a un’operazione congiunta della polizia del commissariato Viminale e dei carabinieri della stazione Quirinale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: di giorno lavora in albergo, di notte rapina hotel, arrestato per 6 colpi in 3 giorni Approfondimenti su Roma Albergo Ostia, impiegato d'albergo rapina 6 hotel. Catturato con i social network Un dipendente di un albergo di Ostia, che di giorno lavora come impiegato, di notte si trasforma in rapinatore. Roma: colpi di pistola e fuga nella notte, arrestato 46enne, in auto anche due mazze da baseball Questa notte a Roma un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver sparato e cercato di scappare. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Albergo Argomenti discussi: Roma e il Lazio maglia nera per gli infortuni sul lavoro. Boom di casi tra gli over 65; Consiglio del cibo di Roma, la Flai entra nel comitato: Buon lavoro al rieletto presidente Ciconte; Vertice intergovernativo 2026: Francia e Italia al lavoro; Roma, dopo sette anni rinasce il Centro anziani al Parco delle Valli: al via i lavori di recupero. Roma, in attesa di Zirkzee: si lavora per RaspadoriPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Leao lavora anche nel giorno di riposo: vuole arrivare al top a Roma-MilanRafael Leao si è allenato anche nel giorno di riposo insieme agli infortunati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese si è presentato al centro sportivo come un ... tuttomercatoweb.com PANTONE #ASRoma La collezione pensata per portare la Roma con te ogni giorno: in ufficio, a casa e ovunque tu sia Tazza e tazzine da caffè Agenda Ombrello Acquista ora! store.asroma.com/it/pantone.htm… x.com Buon giorno anche da Roma facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.