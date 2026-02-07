Roma allarme infortuni | Dybala Dovbyk e altri 5 big lavorano ancora a parte

La Roma si prepara alla partita contro il Cagliari con alcune preoccupazioni. Questa mattina, al centro sportivo “Fulvio Bernardini”, diversi big sono rimasti a lavorare a parte. Tra loro Dybala, Dovbyk e altri cinque giocatori importanti. La seduta ha mostrato che la squadra di Gasperini deve affrontare una vera emergenza in vista del match di lunedì sera.

Si complica la marcia di avvicinamento della Roma al match di lunedì sera contro il Cagliari. La seduta di allenamento svoltasi questa mattina al centro sportivo "Fulvio Bernardini" ha confermato un quadro clinico critico per Gian Piero Gasperini, costretto a gestire una vera e propria emergenza che coinvolge tutti i reparti. IL BOLLETTINO DA TRIGORIA – Dalle indiscrezioni raccolte sul campo, sono ben sette i calciatori che non hanno preso parte al lavoro con il resto del gruppo, limitandosi a sessioni personalizzate. Tra questi figurano i nomi più attesi del fronte offensivo: Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Stephan El Shaarawy ed Evan Ferguson restano tutti in forte dubbio per la sfida dell'Olimpico.

