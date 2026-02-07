Rivoluzione urbana a Chianciano Masterplan da 4,1 milioni di euro

La città si prepara a cambiare volto con un grande progetto da 4,1 milioni di euro. La sindaca Grazia Torelli ha presentato il nuovo masterplan, che prevede oltre 46mila metri quadrati di demolizioni, 20mila di ristrutturazioni e 24mila di rigenerazione urbana. Un intervento che mira a trasformare l’aspetto di Chianciano, anche con il trasferimento di alcuni volumi edilizi. La prima fase di lavori sta per partire, e i cittadini aspettano di vedere i risultati di questa rivoluzione in centro e nelle zone più degradate.

"Non è il libro dei sogni, ma la cornice entro la quale costruire la nuova Chianciano". Così la sindaca Grazia Torelli ha presentato il masterplan che si pone l’obiettivo di 46mila mq di demolizioni, 20mila mq di ristrutturazioni e 24mila mq di rigenerazione anche con il trasferimenti dei volumi. Sarà proprio il Comune a trainare il cambiamento, nella stima preliminare dei costi d’intervento da 4,1 milioni di euro. Questi i dati: 300mila euro per l’acquisizione degli immobili di proprietà privata, oltre alle donazioni; un milione per la demolizione dei fabbricati esistenti; due milioni per interventi di sistemazione degli spazi e 800mila euro per infrastrutture della mobilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rivoluzione urbana a Chianciano. Masterplan da 4,1 milioni di euro Approfondimenti su Chianciano Rivoluzione Igiene urbana: al via la gara da 180 milioni di euro per i Comuni dell’Aro Brindisi 3 È stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di igiene urbana dell’Ambito di Raccolta Ottimale BR3, che coinvolge i Comuni dell’Aro Brindisi 3. Investimento da 2,7 milioni di euro per lo sviluppo turistico e culturale dell'Area urbana funzionale di Lanciano È stata presentata la strategia territoriale per lo sviluppo turistico e culturale dell’Area urbana funzionale di Lanciano, un progetto con un investimento di 2,7 milioni di euro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Chianciano Rivoluzione Argomenti discussi: La rivoluzione urbana di Chianciano Terme 2035. Masterplan da 4,1 milioni e 46mila metri quadrati da demolire e poi rigenerare con spazi verdi e hub; Chianciano Terme guarda al 2035: presentato il masterplan per la rigenerazione urbana; Montepulciano, lavori in Cattedrale nella fase finale. Riapertura dopo Pasqua; Rissa fuori dalla Pam, scattano un’espulsione e due Daspo urbani. Rigenerazione urbana a Chianciano. Approvati gli indirizzi strategici: Visione di sviluppo sostenibileLa sindaca Torelli: Si affrontano in modo strutturato le criticità che la città si portava dietro da anni ... msn.com Un ambizioso piano che ha l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione del territorio comunale attraverso interventi strategici di demolizione, ristrutturazione e sviluppo di nuove aree edificabili https://www.canale3.tv/la-rivoluzione-urbana-di-chianciano-ter facebook Le città cinesi cambiano pelle in una rivoluzione green: la copertura verde urbana ha superato il 43%, il verde pubblico pro capite ha raggiunto 15,9 m², in crescita costante rispetto al 2020. 4.700 parchi tascabili e 5.800 km di piste verdi. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.