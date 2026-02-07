Ritrovato il 27enne scomparso da Mandello del Lario | Luca è tornato a casa

Dopo giorni di preoccupazione, Luca G. è tornato a casa. Il 27enne di Mandello del Lario, scomparso dalla sua abitazione lo scorso 5 febbraio, è stato ritrovato e ora sta bene. La famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo aver vissuto momenti di angoscia.

Sospiro di sollievo per la famiglia di Luca G., il giovane di 27 anni scomparso dalla sua abitazione la sera del 5 febbraio 2026. Il ragazzo è stato ritrovato e ha fatto rientro a casa, come comunicato dalla famiglia attraverso i social network.

