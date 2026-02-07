Dal 10 al 15 febbraio, il Teatro Franco Parenti ospita

Dal 10 al 15 febbraio la Sala Blu del Teatro Franco Parenti ospita Barbari, Barberini e Barbiturici – Tragedie ridicole di un Principe sulle spine, che segna un nuovo capitolo della collaborazione tra l’attore Urbano Barberini – all’anagrafe Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra – e il regista e sceneggiatore Daniele Falleri. Il progetto nasce dopo l’esperienza di Sulle Spine, una tragicommedia e noir comico andato in scena nel 2024 che già in precedenza aveva indagato la dimensione autobiografica dell’attore romano. Il nuovo lavoro si inserisce in quel solco, ampliandolo, e trasformandolo in un monologo che si occupa di memoria familiare, di eredità, e dallo status che da essa deriva, ma anche di identità sociale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Ritratto di un aristocratico alle prese con una pesante eredità familiare

