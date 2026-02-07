A Cortina d'Ampezzo, i ristoranti sono sempre più vivi. Tra rifugi, masi e bistrot, le nuove aperture si susseguono e i locali stellati continuano a attirare clienti. La scena gastronomica locale si muove, offrendo opzioni diverse a chi visita questa meta famosa anche per le Olimpiadi.

C'è un bel movimento culinario in una delle capitali delle vacanze (non solo invernali) che ospita le Olimpiadi. Ecco 20 tavole, di ogni tipo e budget, dove prenotare +++dropcap Ristoranti a Cortina? È il loro grande momento. Il fil rouge sono le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali. Quelle del 1956 fecero conoscere la località dolomitica al mondo, quelle del 2026 - organizzate insieme a Milano, va ricordato - offrono la possibilità per proiettarla nei decenni a venire, svecchiandola soprattutto per quanto riguarda l'hotellerie con nuove strutture di alto livello. Era difficile pensare qualche anno fa di vedere uno Zuma in mezzo alle Dolomiti e invece pochi giorni prima di Natale il gruppo internazionale ha inaugurato la sua quarta sede italiana nello spazio che un tempo ospitava lo Splendid Hotel Venezia: sushi bar, robata grill, atmosfera da izakaya chic con cocktail d’autore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ristoranti a Cortina tra rifugi, masi, bistrot, stellati e nuove aperture

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

In un panorama gastronomico in continua evoluzione, i ristoranti stellati affrontano sfide legate a costi, clientela e concorrenza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: I migliori ristoranti per mangiare bene a Cortina d’Ampezzo (aggiornato al 2026); Sulla neve di Cortina, i luoghi più trendy della Regina delle Dolomiti; La storia de El Camineto il ristorante di Cortina amato dai vip che ospiterà il Comitato Olimpico; Milano-Cortina 2026, tra grandi vini, ristoranti d’autore, chef stellati e hotel esclusivi.

Dove mangiare a Cortina durante le Olimpiadi Invernali 2026: ristoranti e rifugi consigliati dallo chef stellatoRiccardo Gaspari e corriere.it

Milano-Cortina 2026, i migliori posti in cui mangiare in vista delle OlimpiadiIn vista di Milano-Cortina 2026, Cortina racconta la sua anima gastronomica: dai locali storici alle nuove insegne tra tradizione, lusso e cucina internazionale ... panorama.it

La guida definitiva per scoprire tutti i ristoranti, winebar e bistrot e tutte le enoteche, botteghe e piccole cucine con mescita dove bere Triple “A” a durante le olimpiadi Milano-Cortina 2026! Scopri tutti i locali sul Magazine degli Agricoltori Artigiani Artisti: https://s facebook

I migliori ristoranti per mangiare bene a Cortina d’Ampezzo (aggiornato al 2026) per approfondire leggi l'articolo qui: x.com