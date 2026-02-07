Rischio nuovo cemento sui Colli attesi da tutta la provincia per la manifestazione di Torreglia
I residenti dei Colli sono in allerta. Domenica 8 febbraio si svolge a Torreglia una grande manifestazione contro il nuovo cemento previsto nella zona. Le persone si stanno organizzando da giorni, e questa mattina si sono radunate in tanti per prepararsi alla protesta. L’appuntamento è alle 9, e si aspettano molti partecipanti da tutta la provincia. La richiesta è chiara: fermare i progetti di edilizia che rischiano di cambiare il volto dei Colli.
In queste ore fervono i preparativi per la manifestazione di domenica 8 febbraio 2026, con ritrovo alle ore 9.30 davanti al Municipio di Torreglia, organizzata dal Comitato Locale dei Cittadini di Torreglia e dal Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste dei Colli Euganei.All’appello.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
