La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Il talento turco ha partecipato oggi a una conferenza stampa al centro sportivo, dove ha confermato di essere felice di restare e di continuare a lavorare per la squadra. La società ha deciso di puntare forte su di lui, segnando un passo importante per il futuro del club.

In una cornice ufficiale al centro sportivo della Juventus, è stato annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030, consolidando la fiducia del club nel talento turco e nel suo ruolo all’interno del progetto professionale. L’evento ha focalizzato l’attenzione su una crescita che può influire sul futuro della squadra e della sua cultura di sviluppo dei giovani. dettagli contrattuali dell’accordo prevedono un sostanziale incremento dell’ingaggio: la base salariale passerà da 1,7 milioni di euro a 6 milioni all’anno, con la prospettiva di raggiungere 7 milioni più bonus a partire dalla stagione successiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rinnovo Juve ufficiale: le parole del talento turco in conferenza stampa

Approfondimenti su Juventus Rinnovo

Kenan Yildiz ha firmato il rinnovo con la Juventus e lo ha annunciato in conferenza stampa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Rinnovo

Argomenti discussi: Sei mesi, 10 gol e rinnovo: Icardi-Juve, tutto fatto ma... Il retroscena sul colloquio; Yildiz-Juve, tutti i segreti del rinnovo: quando firma, lo stipendio, il mercato intorno a lui; Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz fino al 2030: Amo la Juve, la nostra storia continua; Juve, il rinnovo di Yildiz è davvero a un passo: tutti i dettagli.

Juve, Yildiz ha firmato il rinnovo: l'annuncio ufficiale con le cifre e i dettagli del contrattoLe strade di Yildiz e della Juventus proseguiranno assieme. Prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'amministratore delegato bianconero Damienl Co ... corrieredellosport.it

Comolli: Yildiz è una stella, non sarà l'unico passo per riportare la Juve al successoLl'ad bianconero, in sala stampa col 10 turco per la firma al nuovo contratto: Soddisfazione condivisa con la proprietà, i dirigenti e i tifosi ... gazzetta.it

Ufficiale il rinnovo di #Yildiz con la #Juve fino al 2030, annunciato (in italiano ) da #Comolli x.com

Yildiz-Juve, è rinnovo: ecco le cifre. E in conferenza con Spalletti ci sono anche Kenan e Comolli! facebook