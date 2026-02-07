Rinnovo di Dimarco all' Inter | la strada è tracciata ecco lo scenario

L’Inter ha deciso di puntare ancora su Dimarco. Il giocatore, cresciuto a Milano, resta nel progetto nerazzurro e continuerà a vestire la maglia dell’Inter anche la prossima stagione. La trattativa è ormai definita e l’accordo sembra essere vicino. La sua permanenza rafforza il legame con la società e i tifosi, che ora si aspettano solo l’annuncio ufficiale.

Dimarco resta al centro del progetto nerazzurro, offrendo una chiara indicazione sul proprio futuro. L'esterno cresciuto a Milano rafforza il legame con l'Inter, che considera casa sua e una risorsa fondamentale per l'immediato e per il medio lungo periodo. In campo, come in allenamento, il contributo di Dimarco incide sulla manovra e sull'equilibrio della squadra, confermando una leadership tattica che la dirigenza intende valorizzare nel tempo. Il contratto attuale scade nel 2027 e, alla luce dell'andamento delle ultime stagioni, si prospetta un percorso di rinnovo che possa rafforzare il legame tra giocatore e club.

