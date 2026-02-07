La Juventus lavora sui rinnovi dei giocatori. Dopo Yildiz, la società si concentra su Vlahovic e McKennie, pronti a firmare per altri anni. La dirigenza valuta le prossime mosse, mentre i giocatori sono in attesa di risposte definitive. La situazione aggiornata si svela giorno dopo giorno.

Rinnovi Juve, a chi tocca dopo Yildiz? Le questioni Vlahovic e McKennie sono sicuramente da tenere in considerazione in casa bianconera. La gestione dei contratti in casa bianconera è entrata in una fase cruciale, con la dirigenza impegnata a blindare i pezzi pregiati della rosa per evitare fughe dolorose. Il tema dei rinnovi della Juve domina le scrivanie della Continassa, dove Comolli sta cercando di mediare tra le esigenze di bilancio e le richieste tecniche di Luciano Spalletti. In questo scenario, spiccano due situazioni diametralmente opposte che potrebbero cambiare il volto della squadra nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovi Juve, a chi tocca dopo Yildiz? I giocatori pronti a prolungare con i bianconeri. Ecco tutti i nomi. Qual è la situazione aggiornata

Approfondimenti su Juventus Rinnovi

L’Inter si prepara a una vera rivoluzione in estate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juventus Rinnovi

Argomenti discussi: Juventus, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | DAZN News IT; Yildiz-Juve, tutti i segreti del rinnovo: quando firma, lo stipendio, il mercato intorno a lui; Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisiva; McKennie-Juve: le tempistiche della trattativa per il rinnovo.

Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030La Juventus ufficializza il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. L'attaccante turco ha firmato fino al 2030, come rende noto la società bianconera. Yildiz, 20 anni, è approdato alla Juventus nell'es ... adnkronos.com

Juventus, rivoluzione in vista: chi parte e chi arrivaLa Juventus si prepara a disegnare un centrocampo nuovo per il prossimo mercato estivo, con una strategia di rifondazione della mediana che potrebbe vedere ... thesocialpost.it

Il punto sui rinnovi in casa #Juve Tutti gli aggiornamenti facebook

#Chiesa, #DouglasLuiz, rinnovi, Cambiaso e due acquisti #Juve a gennaio QUI L’ANALISI x.com