Rimini accelera sull’auto usata È la provincia più dinamica della regione boom di passaggi +3,7%
Rimini continua a spingere forte sul mercato delle auto usate. La provincia registra un aumento del 3,7% di passaggi, il dato più alto in regione. Gli automobilisti scelgono sempre più spesso di acquistare vetture di seconda mano, confermando questa tendenza anche nel 2025. La crescita è evidente e si traduce in un mercato in fermento, con più persone che cercano occasioni convenienti per mettere le mani su un’auto usata.
Nel 2025, l’auto usata si conferma una scelta sempre più strategica per gli automobilisti dell’Emilia-Romagna. Rimini, peraltro, si distingue come una delle province più dinamiche della regione. A fronte di un contesto generale in cui il nuovo diventa sempre meno accessibile, l’usato cresce e i.🔗 Leggi su Riminitoday.it
