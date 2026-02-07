La Lega ha presentato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione. La novità riguarda l’introduzione di un vincolo di mandato per i parlamentari. La proposta punta a rafforzare il ruolo dei cittadini e a limitare la libertà dei deputati di cambiare schieramento durante la legislatura. Ora la palla passa al Parlamento, che dovrà decidere se approvare o meno questa riforma.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l'articolo 67 della Costituzione. L'obiettivo, sottolineano in ambienti del Carroccio, è evitare i cambi di casacca, che nell'ultima legislatura sono stati quasi 300. Nella riformulazione proposta dalla Lega, l'articolo 67 cambierebbe così: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all'inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un Gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell'elezione decadono dal mandato parlamentare”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riforme: Lega, pronta riforma per introdurre vincolo mandato

