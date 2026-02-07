Oggi vivere l’unicità diventa sempre più difficile. In un mondo dove tutto si replica e il lusso perde il suo valore originale, essere davvero diversi sembra una sfida. La ricerca di un’identità autentica si scontra con la tentazione di uniformarsi, mentre il concetto di eccellenza si fa sempre più sfumato. La domanda che tutti si pongono è: come distinguersi in un mare di imitazioni?

File interminabili per la mostra post-sfilata di Dior, folle per l’asta di Mouna Ayoub, migliaia di post per Valentino e il suo allestimento “kaiserpanorama”. La moda di fascia media è in crisi, ma la couture è in crescita e sta raggiungendo lo status intoccabile dell’arte. Non importa comprarla, basta poterla ammirare Che cosa vuol dire, oggi, essere unici in un mondo di riproducibilità infinita, dove il lusso si è trasformato in espressione odiosa al punto di favorire l’uso di sinonimi e di parallelismi forzati e ipocriti - l’eccezionalità produttiva, l’intimità come forma di affinità sociale – mirati ad evocarlo senza scatenare l’odio dei social network in un mondo impoverito e incattivito? E che cosa significa potersi permettere il lusso, parola ma soprattutto nuvola, cloud semantica che Anna Wintour si rifiuta di pronunciare, adducendone l’obsolescenza? Fino a oggi, è esistito un particolare genere di moda e di universo sociale specifico, la couture e la sua clientela che, pur essendo accessibile allo zero virgola zero zero zero uno del mondo, meno di diecimila persone su otto miliardi circa, nessuno si è mai sognato di criticare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Riflessioni sull’eccellenza. Unica. E di tutti

Il nuovo cartellone di Prosa del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia si apre con "Notti" di SlowMachine, uno spettacolo che unisce teatro, video e riflessioni sull'amore contemporaneo.

