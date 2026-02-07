Rifiuti scontro dopo la protesta tra azienda e sindacato | Ricatti inaccettabili trattative interrotte

Tensione tra azienda e sindacato a Santa Maria a Vico dopo una protesta dei lavoratori dei rifiuti. La discussione si è accesa quando l’azienda Isvec e Vittoria hanno proposto di spostare i lavoratori in un altro cantiere, provocando le reazioni furiose della Rsu della Fp Cgil. I lavoratori hanno respinto l’idea, parlando di ricatti inaccettabili e interrompendo le trattative. La situazione resta calda, con le parti che non sembrano vicine a trovare un accordo.

La rabbia dopo la protesta. Succede a Santa Maria a Vico dove, dopo il presidio dei lavoratori del servizio di igiene urbana, Isvec e Vittoria propongono lo ‘spostamento’ a un altro cantiere della Rsu della Fp Cgil. A denunciare l'accaduto è la segreteria provinciale del sindacato che ritiene la.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

