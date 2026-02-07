Rieti trionfa 8-3 a Monopoli | Garcia e Morelli trascinano la squadra verso nuove ambizioni in campionato

La New Real Rieti ha vinto con un netto 8-3 a Monopoli. Garcia e Morelli hanno guidato la squadra, che ora si avvicina alle prime posizioni del campionato. La partita si è giocata in Puglia e ha dimostrato la forza della squadra reatina, che punta a consolidare la sua posizione in classifica.

La New Real Rieti ha dominato l'Audace Monopoli con un netto 8-3, in una partita giocata in Puglia che consolida la posizione della squadra reatina nel gruppo di testa del campionato e allontana i fantasmi della zona retrocessione. La vittoria, arrivata al termine di una prestazione convincente, è stata caratterizzata da una grande solidità tattica e dalla capacità di sfruttare le ripartenze, nonostante le importanti assenze nel reparto offensivo. Il match, disputato oggi, 7 febbraio 2026, ha visto brillare particolarmente Garcia, autore di una tripletta nel primo tempo, e Morelli, che ha contribuito con due reti, una su rigore, e ha anche procurato un rigore e un'espulsione per i padroni di casa.

