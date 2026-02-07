Rieti stadio Scopigno inagibile | calcio a rischio dopo mancata riparazione manto post rugby

L’erba dello stadio “Scopigno” di Rieti si è rivelata in condizioni pessime e ora l’impianto è inagibile. La società calcistica FC Rieti 1936 si trova a dover sospendere le partite, perché il manto non è stato riparato dopo l’evento di rugby Italia XV contro Scozia A. La promessa di sistemare tutto in fretta è caduta nel vuoto, lasciando il rischio di ulteriori cancellazioni e problemi per il campionato.

La promessa di un tempestivo ripristino del manto erboso dello stadio "Manlio Scopigno" di Rieti, fatta a seguito della recente partita internazionale di rugby tra Italia XV e Scozia A, è stata disattesa, gettando nello sconforto la società calcistica FC Rieti 1936 e mettendo a rischio la regolarità del suo calendario agonistico. La denuncia, resa pubblica nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2026, evidenzia un danno sportivo e organizzativo significativo per il club, che si ritrova ora a fronteggiare la prospettiva di non poter utilizzare il proprio stadio di casa per le prossime partite, inclusa una sfida particolarmente importante già riprogrammata.

