Ridateci l’infermiere per i prelievi a casa

Gli anziani e i pazienti fragili della provincia di Pesaro e Urbino tornano a protestare contro la decisione dell’Azienda Sanitaria Territoriale di ridurre i servizi di prelievo del sangue a domicilio. Da settimane, molte persone si sono riversate in strada, chiedendo a gran voce di riavere gli infermieri che facevano i prelievi a casa. La situazione sta creando disagi e tensioni, perché per molti questa era l’unica possibilità di ricevere assistenza senza rischiare di uscire di casa. La richiesta più forte è quella di ripristinare immed

La provincia di Pesaro e Urbino è attraversata da una crescente ondata di proteste, sollevata da anziani e pazienti fragili, in seguito alla recente stretta imposta dall'Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) sui prelievi del sangue a domicilio. La nuova normativa, entrata in vigore il 23 gennaio, limita l'accettazione dei campioni prelevati a domicilio esclusivamente al personale dell'Assistenza Domiciliare Integrata (Adi), agli infermieri convenzionati o autorizzati, o a quelli provenienti da laboratori privati. Una decisione che, secondo molti, rischia di compromettere l'accesso alle cure per chi non è in grado di raggiungere autonomamente i centri prelievi, e che sta generando disagi e preoccupazioni in tutto il territorio.

