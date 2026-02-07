Ricordate la tragedia di Davide Astori? La moglie Francesca Fioretti è stata risarcita ma nulla le ridarà indietro suo marito

La famiglia di Davide Astori ha ottenuto un risarcimento consistente dopo la tragedia che lo ha colpito. La moglie, Francesca Fioretti, ha ricevuto una cifra importante, ma nulla potrà restituirle il marito. La notizia fa discutere, mentre tutti ricordano la scomparsa improvvisa del calciatore.

Per la morte di Davide Astori arriva un risarcimento da milionario alla moglie Francesca Fioretti e alla famiglia. Chi pagherà e cosa ha deciso la giustizia. Leggi anche: Davide Astori: cosa è successo? Come e dove è morto? Quanti anni aveva? Ci sono tragedie che, anche con il passare degli anni, continuano a fare male allo stesso modo. La morte improvvisa di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018, resta una ferita aperta per il mondo del calcio e, soprattutto, per la sua famiglia. A quasi otto anni da quella mattina drammatica, arriva ora un risarcimento economico importante per la moglie Francesca Fioretti e per la figlia Vittoria. 🔗 Leggi su Donnapop.it

L’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alle figlie e alla compagna di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina morto nel 2018 a Udine.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze pagherà più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori.

