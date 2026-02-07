Ricevevano beni per facilitare passaggio merci dal porto | in sei indagati per corruzione

Sei persone sono state messe sotto inchiesta a Brindisi con l’accusa di aver ricevuto beni e altri vantaggi per facilitare l’ingresso di merci dall’estero attraverso il porto. Le indagini hanno scoperto che gli indagati avevano cercato di ottenere favori illeciti per rendere più semplice il passaggio delle merci, ricevendo in cambio beni o altri benefici. La Guardia di Finanza ha messo sotto controllo questa rete, che avrebbe agito per favorire interessi privati a scapito della legalità.

BRINDISI - Accusati di corruzione, tramite beni o altre utilità, per agevolare l'introduzione in Italia di merci da paesi esteri attraverso il porto di Brindisi. Cinque funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e un ulteriore soggetto coinvolto nelle indagini, sono finiti sotto la lente.

