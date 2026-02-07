Riccardo e il sogno di Cortina | il bimbo lasciato fuori dal bus protagonista dell’alzabandiera con 4 ori olimpici

Riccardo, il bambino lasciato fuori dal bus, è stato il protagonista dell’alzabandiera alle Olimpiadi di Cortina. Durante la cerimonia, il suo sorriso ha riempito di emozione tutti i presenti, mentre i quattro ori olimpici sul suo petto raccontano una storia di sogni e perseveranza. Un momento che resterà impresso nei ricordi di chi l’ha visto, simbolo di innocenza e di passione per lo sport.

Belluno, 7 febbraio 2026 - Un giorno indimenticabile per il piccolo Riccardo, attimi che rimarranno per sempre nel suo cuore. Con grande emozione ha guardato la bandiera italiana salire sul pennone durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Era lì in prima fila in mondo visione mentre due carabiniere facevano salire il tricolore. Un alzabandiera emozionante sulle note dell’inno d’Italia cantato da Laura Pausini. Un lieto fine a tutti gli effetti per lui conosciuto da tutti come il bambino di 11 anni lasciato a piedi dall'autobus. Laura Pausini, l’Inno di Mameli divide i social: “Versione sontuosa”, anzi no, “ha rovinato Fratelli d’Italia” Cosa era successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccardo e il sogno di Cortina: il bimbo lasciato fuori dal bus protagonista dell’alzabandiera con 4 ori olimpici Approfondimenti su Riccardo Cortina Cerimonia Olimpiadi 2026, il ragazzino lasciato fuori dal bus sotto la neve protagonista dell’alzabandiera con i 4 ori olimpici di Torino Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a Torino, un momento ha catturato l’attenzione di tutti. Cortina, il ragazzino lasciato fuori dal bus sotto la neve diventa protagonista dell'alzabandiera Questa mattina a Cortina, un ragazzino di 11 anni è diventato il centro dell’attenzione durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Riccardo Cortina Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, il doppio sogno olimpico in casa Lorello: Riccardo sul ghiaccio, papà tra i giudici di gara; Riccardo Nobili, il numero 1 del Bologna che ha detto no al basket: Sogno l’esordio in A; Niscemi e il sogno della ricostruzione: Ma preservate la nostra identità; A Bastille il Ballo in maschera con Anna Netrebko. Milano Cortina 2026, il doppio sogno olimpico in casa Lorello: Riccardo sul ghiaccio, papà tra i giudici di garaIl sogno olimpico raddoppia in casa Lorello. Riccardo Lorello, classe 2002 è a tutti ... msn.com Grandi emozioni per Riccardo, il bambino lasciato a piedi ospite alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: E’ al settimo cieloGiornata indimenticabile per l’11enne che era stato lasciato a piedi dal bus a San Vito di Cadore (Belluno) e aveva percorso 6 chilometri sotto la neve per tornare a casa. Il piccolo, appassionato di ... msn.com Dalla mischia di Oristano all'Olimpico: il sogno di Fabio e Riccardo! Grande orgoglio in casa Amatori: i nostri Under 16 Fabio Foffano e Riccardo Lupinu hanno superato la selezione regionale e volano a Roma con la rappresentativa sarda! Un weekend facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.