Restyling Dall’Ara Il Comune e i 40 milioni | Pronti a ritirare i fondi Ma il dialogo va avanti

Il Comune di Bologna ha deciso di mettere sul tavolo 40 milioni di euro per il restyling dello stadio Dall’Ara. Dopo anni di attese e negoziati, l’amministrazione è pronta a ritirare i fondi e a far partire i lavori. Tuttavia, il dialogo con i soggetti coinvolti continua, perché ci sono ancora alcuni passaggi da chiarire. La situazione resta aperta: dieci anni di lavoro rischiano di andare in fumo, ma le istituzioni sembrano decise a portare avanti il progetto.

Dieci anni di lavoro rischiano di andare in fumo: e, con essi, il piano di restyling del Dall’Ara. Correva fine gennaio 2016 quando Joey Saputo e Claudio Fenucci, accompagnati dagli allora sindaco Virginio Merola e assessore allo Sport Luca Rizzo Nervo si presentarono per la prima volta in Soprindendenza con il piano di restyling del Dall’Ara. È di questi giorni, invece, la notizia della lettera spedita dal Comune al Bologna calcio circa l’intenzione di Palazzo d’Accursio di togliere il vincolo a bilancio dei 40 milioni preventivati per l’operazione restyling, per poterli reimpiegare in altre opere, in un momento in cui i cantieri in città non mancano, notizia anticipata dal Corriere di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

