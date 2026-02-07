Restyling Dall’Ara Il Comune e i 40 milioni | Pronti a ritirare i fondi Ma il dialogo va avanti

Il Comune di Bologna ha deciso di mettere sul tavolo 40 milioni di euro per il restyling dello stadio Dall’Ara. Dopo anni di attese e negoziati, l’amministrazione è pronta a ritirare i fondi e a far partire i lavori. Tuttavia, il dialogo con i soggetti coinvolti continua, perché ci sono ancora alcuni passaggi da chiarire. La situazione resta aperta: dieci anni di lavoro rischiano di andare in fumo, ma le istituzioni sembrano decise a portare avanti il progetto.

Dieci anni di lavoro rischiano di andare in fumo: e, con essi, il piano di restyling del Dall’Ara. Correva fine gennaio 2016 quando Joey Saputo e Claudio Fenucci, accompagnati dagli allora sindaco Virginio Merola e assessore allo Sport Luca Rizzo Nervo si presentarono per la prima volta in Soprindendenza con il piano di restyling del Dall’Ara. È di questi giorni, invece, la notizia della lettera spedita dal Comune al Bologna calcio circa l’intenzione di Palazzo d’Accursio di togliere il vincolo a bilancio dei 40 milioni preventivati per l’operazione restyling, per poterli reimpiegare in altre opere, in un momento in cui i cantieri in città non mancano, notizia anticipata dal Corriere di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Restyling Dall’Ara. Il Comune e i 40 milioni: "Pronti a ritirare i fondi. Ma il dialogo va avanti" Approfondimenti su Dall Ara Stadium Bologna, il Comune verso lo stop al restyling del Dall’Ara: pronti a ritirare i 40 milioni! Bologna si prepara a fermare definitivamente il progetto di restyling dello stadio Dall’Ara. Stadio Dall’Ara, Lepore: “I 40 milioni restano, pronti a trovare altri fondi” Il Comune di Bologna conferma che i 40 milioni di euro già stanziati per il restyling dello stadio Dall’Ara restano disponibili. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Dall Ara Stadium Argomenti discussi: Bologna, il restyling dello stadio Dall'Ara a fine corsa: il Comune pronto a ritirare il suo finanziamento da 40 milioni; Stadio Bologna, il sindaco Lepore sul restyling: Pronti a trovare nuovi fondi; Restyling Dall’Ara, Lepore: I 40 milioni restano sul tavolo, pronti a trovare altri fondi; Stadio Dall’Ara, Zanni: Il Comune di Bologna non ha fatto ciò che aveva promesso. Serve una scelta netta sul futuro dell’impianto. Il restyling dello stadio Dall'Ara, il sindaco pressa il club di Saputo: «Dobbiamo sapere cosa vogliono fare»Lepore chiede risposte in tempi rapidi e non esclude altre risorse. La società rossoblù informata di una delibera in arrivo, in Comune pronta la bozza per l'exit strategy ... corrieredibologna.corriere.it Le opposizioni entrano in campo : Uno stallo che preoccupa la cittàDi Benedetto (Lega): Mentre il Bologna cresce e compete ad alti livelli in Europa, il Comune fa melina. Il candidato Forchielli: Il ritiro dei fondi certifica l’incapacità dell’amministrazione di r ... ilrestodelcarlino.it Bologna, restyling al Dall’Ara Le ultimissime facebook #Bologna, restyling al Dall’Ara Le ultimissime x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.