Replica La forza di una donna 3 in streaming puntata del 7 febbraio | Video Mediaset

La puntata di oggi di “La forza di una donna 3” si è aperta con un momento intenso. Piril, ancora sconvolta per il funerale del padre Suat, cerca di mettersi in contatto con Sarp e Bahar senza successo. La scena si svolge sotto gli occhi di tutti, con l’atmosfera pesante e le preoccupazioni che si leggono sul volto delle persone presenti. La soap turca continua a tenere alta l’attenzione degli spettatori, tra emozioni e tensioni in famiglia.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 7 febbraio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Piril presenzia al funerale di suo padre Suat ed è preoccupata perché non riesce a contattare Sarp né Bahar. Arif, disperato, si sente responsabile per la morte di Hatice e decide di consegnarsi alla polizia. Sua sorella Kismet, però, gli comunica che ha ottenuto un certificato medico per farlo restare ancora in ospedale.

