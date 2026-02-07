Reggio Calabria ancora vicina all’Nba | successo per il Draft Junior L’elenco di scuole e squadre

Reggio Calabria si conferma ancora una volta protagonista del basket giovanile italiano. Questa volta, grazie al successo del Draft Junior, la città ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L’evento ha visto coinvolte molte scuole e squadre locali, dimostrando che il talento non ha bisogno di grandi palchi per emergere. La partecipazione è stata numerosa e il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando il ruolo di Reggio Calabria come punto di riferimento per il basket dei giovani.

Reggio Calabria si è confermata ancora una volta crocevia del basket giovanile italiano, con un evento che ha stretto un legame inatteso ma significativo con il mondo scintillante dell’NBA. Il PalaCalafiore ha ospitato ieri, 7 febbraio 2026, il Draft Junior Nba Fip Schools Calabria, una manifestazione che ha visto coinvolte scuole e squadre Under 13 della regione, maschile e femminile, in un’esperienza unica nel suo genere. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la NBA, ha permesso a 34 squadre e 10 scuole calabresi di “adottare” l’identità di una franchigia NBA, un gesto simbolico che va ben oltre la semplice affiliazione sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Reggio Calabria Nba Draft NBA Junior FIP Schools Calabria: evento sabato 7 febbraio al PalaCalafiore Sabato 7 febbraio il PalaCalafiore si trasforma in palcoscenico per il Draft Junior NBA FIP Schools Calabria. Basket Under 13, torna il Junior Nba Fip Championship: a Livorno il draft con oltre 1300 giovani cestisti Il Junior NBA FIP Championship torna a Livorno, offrendo a oltre 1. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Reggio Calabria Nba Argomenti discussi: L’antica Giudecca di Caulonia si sbriciola ancora; Centrosinistra a primarie: l'accordo ristretto tra partiti con la porta aperta al candidato unitario; ’Ndrangheta, la Dda di Reggio Calabria chiede 10 anni di carcere per l’ex capo ultrà del Milan Luca Lucci · LaC News24; Icierre Lamezia e Reggio Calabria ok. Graffio delle Pantere Nere al PalaEventi -. L’orgoglio dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.