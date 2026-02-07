Reggina l’ex Tedesco | Salvezza 2015 compromessa dal malore di Foti Dubbi sull’attuale gestione

Giacomo Tedesco torna a parlare della Reggina e si concentra sulla gestione attuale. L’ex giocatore, figura storica del calcio calabrese, mette in discussione la solidità del club e rivela di essere preoccupato per la salute di Lillo Foti. Secondo Tedesco, il malore che Foti ebbe nel 2015 potrebbe aver compromesso il percorso del team e ora solleva dubbi sul futuro del club.

Giacomo Tedesco, voce storica del calcio calabrese, ha sollevato dubbi sulla tenuta della Reggina attuale, esprimendo al contempo profonda preoccupazione per la salute del presidente Lillo Foti, il cui malore nel 2015, secondo lo stesso Tedesco, potrebbe aver determinato un esito diverso per il club. L’ex centrocampista e allenatore della Reggina ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso di un’intervista a Tris TV, durante la trasmissione “Diretta Anteprima Calcio”, gettando nuova luce su un periodo cruciale della storia amaranto e aprendo interrogativi sull’attuale gestione societaria. Le parole di Tedesco arrivano in un momento delicato per la Reggina, reduce da una stagione travagliata e proiettata, con incertezza, verso il futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

