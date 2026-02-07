Referndumsi riunisce CdM dopo Consulta

Oggi il Consiglio dei ministri si riunisce di nuovo per discutere del referendum sulla riforma della giustizia. La decisione arriva dopo la sentenza della Corte costituzionale e riguarda in particolare la separazione delle carriere dei magistrati. Il governo cerca di capire come muoversi prima di arrivare a una possibile modifica della legge.

10.07 10.07 Referendum, riunione CdM dopo Consulta09.35 Sequestro Mazzotti, arrestato Calabrò08.45 Massicci attacchi russi, freddo e buio08.15 Piogge e vento, sei Regioni "in giallo"08.00 Primo volo verso Iss dopo l'evacuazione07.00 Usa:dazi 25% a chi compra petrolio Iran23.30 Milano-Cortina, accesi i bracieri22.41 Serie A, 24° turno: H.Verona-Pisa 0-0 "IL MARCIATORE – la vera storia di Abdon Pamich", martedì 10 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1, 2 e 3 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Referendum Consulta

Caos nella consulta di Corporeno, con l'ultima dimissione che riduce i consultori a soli tre, portando alla decadenza dell'organismo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Referendum Consulta

Argomenti discussi: Svolta sulla sicurezza, il cdm approva il decreto. Meloni: Da certe toghe due pesi e due misure; Schlein lancia il No al Referendum: In gioco la separazione dei poteri; Tutti i sorrisi di Nordio e Piantedosi post Cdm. Foto di Pizzi; Ponte sullo Stretto, Dl Infrastrutture in CdM/ Stop Commissario e paletti Corte dei Conti dopo ‘blitz’ Colle.

Referendum giustizia, cdm convocato alle 12 dopo la decisione della Cassazione sul nuovo quesitoDal Palazzaccio accolto il ricorso del comitato di 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini ... repubblica.it

Referendum giustizia, alle 12 il cdm. I promotori del quesito: «Fiduciosi che governo cambi data»Referendum giustizia - Il consiglio dei ministri, a quanto si apprende oggi a mezzogiorno si riunirà per affrontare il tema del referendum sulla riforma della giustizia ... ilmessaggero.it

Referendum "giustizia" separazione carriere Il fronte del No si riunisce ad #Avezzano il 13/02, h: 17, sala Irti. Ospiti tra gli altri Henry John Woodcock e Luca Telese Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova So x.com

Domani si riunisce il consiglio del quartiere Porto-Saragozza facebook