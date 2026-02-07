ReferendumPd | prepotenza istituzionale

Da servizitelevideo.rai.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione del Consiglio dei ministri di confermare la data del referendum sulla Giustizia ha scatenato le critiche del Pd. La responsabile giustizia Serracchiani parla di

14.56 "La solita tracotante arroganza di chi comanda e non governa". E' il commento della responsabile giustizia del Pd, Serracchiani, sulla decisione del Consiglio dei ministri di confermare la data del referendum sulla Giustizia. E aggiunge: "Ancora una volta prevale la linea della prepotenza e della mancanza di rispetto per le istituzioni. Un'altra buona ragione per votare no". La deputata inoltre contesta che la data sia stata fissata senza rispettare la raccolta di firme di oltre 500mila cittadini.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

