Referendumdopo Cassazione parola a CdM

Questa mattina il governo si riunisce per decidere come procedere sul referendum sulla riforma della giustizia. Dopo la decisione della Cassazione, il Consiglio dei ministri discuterà le prossime mosse. La consultazione riguarda la separazione delle carriere dei magistrati ed è al centro dell’attenzione politica.

Il governo ha convocato un Consiglio dei ministri in tutta fretta dopo che la Corte di Cassazione ha deciso di modificare il quesito del referendum sulla giustizia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Referendum, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Ripartono i termini e la data del voto rischia di slittare; La Cassazione modifica il quesito del referendum sulla giustizia: vince il no, rebus sulla data; Referendum giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito dopo le 500mila firme; Referendum Giustizia, nuovo quesito ammesso dalla Cassazione: cosa cambia e perché la data può slittare.

Alle 12 cdm sul referendum. I promotori della raccolta firme: Fiduciosi che il governo fisserà una nuova dataDopo l'ordinanza della Cassazione sul quesito referendario, governo chiamato a decidere se spostare la data del voto popolare ... ilfattoquotidiano.it

La Cassazione inguaia il governo sulla data del referendum. Ora è una corsa a ostacoliLa Suprema Corte ha accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini. La presidenza del Consiglio dovrà ora a ... ilfoglio.it

Ultim'ora Referendum giustizia, cdm convocato alle 12 dopo la decisione della Cassazione sul nuovo quesito facebook

Interessante dibattito su Referendum Giustizia e criminalità organizzata. Dopo intervento per il NO di @robertosaviano @repubblica replica il generale @_Carabinieri_ Governale persuaso che SI in realtà aiuti lotta alle mafie x.com