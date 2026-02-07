Referendum | Zanella ' destra pericolosa se necessario richiamo Mattarella'

La destra italiana torna a alzare i toni e questa volta punta i riflettori sui giudici di Cassazione. Zanella non ha nascosto la sua preoccupazione, parlando di una destra pericolosa e suggerendo che, se le cose peggiorano, potrebbe essere necessario coinvolgere direttamente il presidente Mattarella. La tensione cresce, e i commenti si infittiscono mentre si avvicina un momento cruciale per la politica e la giustizia nel paese.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La destra alza i toni, non è la prima volta che lo fa evidentemente si sente molto in difficoltà e stavolta l'obiettivo sono i giudici di Cassazione. Non possiamo che esprimere molta preoccupazione per questa modalità di gestione delle relazioni istituzionali da parte degli esponenti di governo e maggioranza che in questo caso ha richiesto un intervento del presidente Mattarella a tutela dell'alta Corte: usque tandem?". Così Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera.

