Referendum | Verini ' attacchi a magistratura oggi sottomissione a governo domani'

La situazione si fa tesa nel mondo della giustizia italiana. Dopo le parole di Meloni, oggi tocca ai magistrati della Cassazione, che hanno applicato la legge sui referendum, finire sotto attacco. Sono stati bersaglio di insulti e di violenze da parte della destra e di alcuni esponenti come Bignami. La tensione cresce e la polemica si infiamma.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Dopo lo start della Meloni, oggi è toccato ai Magistrati della Cassazione - colpevoli di avere applicato la legge sui referendum - essere bersaglio di manganellate e di attacchi personali della destra e di Bignami". Così il senatore Pd, Walter Verini. "E ancora più grave è che il Ministro Guardasigilli, invece di tutelare magistrate e magistrati che compiono il proprio dovere e difenderne l'indipendenza, assista e partecipi complice. Quanto accade in queste ore è una nuova prova dei rischi che si correrebbero con questa riforma: un governo che pretende di dettare alla magistratura cosa fare e come fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il giudice Ondei difende la magistratura italiana, respingendo le accuse di parzialità.

Il ministro Nordio chiarisce che la riforma della giustizia non punta a colpire la magistratura né a rafforzare il maggioranza di governo.

Il referendum sulla giustizia e le sorti del governo

