Referendum sulla Giustizia nessun rinvio | nuovo testo ufficiale con gli articoli modificati

Il Consiglio dei ministri ha deciso di non rinviare il referendum sulla Giustizia. Su proposta di Giorgia Meloni, il governo ha approvato un nuovo testo con gli articoli modificati, in linea con l’ordinanza dell’Ufficio centrale. Ora il passo successivo è la richiesta al presidente della Repubblica di adottare il decreto ufficiale, che chiarirà il quesito ai cittadini. La decisione è arrivata dopo settimane di attesa e senza cambiare la data già fissata.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, vista l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum comunicata il 6 febbraio 2026, ha deliberato di proporre al presidente della Repubblica, per l’adozione del relativo decreto, di precisare il quesito relativo al referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 nei termini indicati dalla citata ordinanza, fermo restando lo stesso decreto. E’ quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. Referendum confermato: si vota il 22 e 23 marzo 2026 Pertanto, il testo del quesito del referendum già indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 viene precisato come segue: Il testo ufficiale del quesito e gli articoli della Costituzione «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Referendum sulla Giustizia, nessun rinvio: nuovo testo ufficiale con gli articoli modificati Approfondimenti su Referendum Giustizia La Cassazione accoglie un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia: si rischia un rinvio del voto La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia. Indetto il referendum confermativo sulla riforma della giustizia: si vota il 22 e 23 marzo 2026. DECRETO in Gazzetta Ufficiale È stato indetto il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Referendum sulla giustizia posticipato #shorts Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, dal Tar del Lazio nessun rinvio; Referendum giustizia, favorevoli e contrari; Referendum giustizia, parla il procuratore Capoccia: Basta retropensieri e teoremi, nessun disegno oscuro nella riforma; Referendum Giustizia, la Cassazione: sì al nuovo quesito. Possibile ricorso e la data del voto rischia di slittare. Referendum sulla Giustizia, nessun rinvio: nuovo testo ufficiale con gli articoli modificatiIl Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni , vista l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum comunicata il 6 febbraio ... gazzettadelsud.it Referendum giustizia, cambia il quesito non le date: la decisione del CdmCambia il quesito del referendum sulla riforma della giustizia. Non le date. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Il Cdm su ... iltempo.it Il sì al referendum sulla giustizia resta avanti oltre il 50%, ma cresce l’area degli indecisi mentre l’affluenza stimata sale. Un equilibrio che potrebbe cambiare il peso del voto finale: https://fanpa.ge/nGDXj facebook Referendum Giustizia, Silvia Albano: “Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolati” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.