Referendum sulla giustizia | Mattarella firma il decreto quesito integrato Pd | Arroganza istituzionale

Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto che conferma il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Il quesito, ora più chiaro, riguarda la riforma della giustizia e ha già scatenato le prime reazioni. Il Pd critica l’operato del governo, parlando di “arroganza istituzionale”. La campagna elettorale si avvicina, e con essa cresce l’attesa per il voto popolare.

Confermata la data del voto: si vota il 22 e 23 marzo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il DPR che precisa il quesito del referendum popolare confermativo sulla riforma della giustizia. Il decreto recepisce quanto deliberato dal Consiglio dei ministri, intervenuto dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione, e conferma le date del voto fissate per il 22 e 23 marzo 2026. Dal Quirinale filtra che la soluzione adottata sia considerata "giuridicamente ineccepibile", anche alla luce dei rilievi sollevati dalla Cassazione. Secondo quanto trapela, il via libera sarebbe arrivato dopo un confronto tra Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

