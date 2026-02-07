Referendum sulla Giustizia il governo conferma le date | si vota il 22 e 23 marzo

Il governo ha confermato che il referendum sulla riforma della Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. Nessun rinvio, quindi, e gli italiani sono chiamati a votare in quei due giorni. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri, che ha mantenuto le date stabilite in precedenza.

Nessun rinvio per il referendum sulla riforma della Giustizia. Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di confermare la consultazione nelle date già fissate del 22 e 23 marzo. La novità riguarda il contenuto del quesito, che verrà integrato con il riferimento agli articoli della Costituzione oggetto di modifica nell'ambito della riforma che introduce la separazione delle carriere.

