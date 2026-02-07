Referendum sulla Giustizia il governo conferma le date Il Pd | Prepotenza istituzionale

Il governo ha deciso di mantenere le date del 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma della Giustizia. Il Pd critica questa scelta, definendola una prepotenza istituzionale. Nessun rinvio, nessuna modifica: le urne si apriranno come previsto. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei ministri, che ha confermato le date già stabilite.

Nessun rinvio per il referendum sulla riforma della Giustizia. Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di confermare la consultazione nelle date già fissate del 22 e 23 marzo. La novità riguarda il contenuto del quesito, che verrà integrato con il riferimento agli articoli della Costituzione oggetto di modifica nell'ambito della riforma che introduce la separazione delle carriere. Integrato il testo del quesito. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, "il testo del quesito del referendum già indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 viene precisato come segue: « Approvate il testo della legge di revisione degli artt.

