Referendum | Sisto ' a fronte No manca solo minaccia Apocalisse'

I sostenitori del no alla riforma continuano a lanciare avvertimenti drammatici senza però arrivare a minacce concrete. Secondo Sisto, ormai manca solo la minaccia dell’apocalisse, e dopo questa, avrebbero già detto tutto ciò che potevano immaginare in caso di vittoria del sì. La campagna si fa sempre più tesa e, tra le parti, si ricorre a ogni tipo di scenario apocalittico per convincere gli indecisi.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “I sostenitori del ‘no' alla nostra riforma le stanno provando tutte. Manca la minaccia dell'apocalisse, dopodiché saranno state prospettate tutte le sciagure possibili in caso di vittoria del sì. Una strategia che la dice lunga sulla totale mancanza di argomenti contro una riforma pensata, scritta e approvata per i cittadini, innanzitutto, ma anche per quei magistrati che vogliono essere giudicati per le loro capacità, senza dover per forza appartenere ad una corrente”. Così il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto in un convegno a Genova sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

