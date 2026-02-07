Referendum | Siracusano ' da Cdm decisione lineare non si scappa dal voto'

Il Consiglio dei ministri ha confermato la data del 22 e 23 marzo per il referendum, come stabilito dalla Corte di Cassazione. Il governo ha seguito una linea chiara e senza tentennamenti, senza possibilità di scappare dal voto. La decisione è stata presa senza sorprese, mantenendo l’orientamento già annunciato.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha agito in modo corretto e lineare, recependo le indicazioni contenute nell'ordinanza della Corte di Cassazione sul quesito referendario, e confermando la data della consultazione già fissata per il 22 e 23 marzo. Non si comprende, del resto, per quale ragione si continui a invocare un rinvio del referendum. La riforma della giustizia è chiara, legittima, approvata dal Parlamento nel pieno rispetto delle procedure e delle garanzie previste dalla Costituzione. Il percorso istituzionale è stato trasparente, e oggi spetta esclusivamente ai cittadini esprimersi".

