Referendum | Renzi ' potevamo risparmiarsi pantomima sulla data'

Renzi attacca il governo sulla data del referendum. Dice che si sono forzati i tempi, rompendo con le tradizioni e le consuetudini. Ricorda che anche dieci anni fa avevano cercato di fissare una data più presto, ma gli uffici avevano chiarito che, se un comitato di cittadini presentava un quesito, si doveva passare dalla Cassazione e poi rinviare tutto. Quel passaggio, spiega, si poteva evitare, ma questa volta hanno scelto di andare avanti ugualmente.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Hanno voluto forzare i tempi contro la tradizione e la consuetudine. Anche dieci anni fa noi volevamo fissare la data presto però ci fu detto dagli uffici, se c'è un comitato di cittadini che presenta un quesito, va in Cassazione, viene accolto dobbiamo poi rinviare. Penso che avrebbero potuto tranquillamente risparmiarsi questa discussione, questa pantomima, non so cosa faranno. So quello che succederà il giorno dopo il referendum: se la Meloni perde il referendum dirà che non è cambiato niente e che rimane lì; se la Meloni vince il referendum per la giustizia cambierà il giusto, ma sarà una battaglia di principio di quelli che sostengono la separazione delle carriere".

