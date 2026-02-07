Referendum | quando la democrazia formale uccide la democrazia sostanziale

Il referendum di queste settimane ha riacceso il dibattito sulla democrazia in Italia. Molti cittadini si sono riversati alle urne, ma alcuni osservatori notano che le regole del voto rischiano di svuotare di senso il voto stesso. La politica si confronta con le tensioni tra rispetto delle regole e reale partecipazione, mentre il paese si domanda se il sistema stia davvero rappresentando la volontà popolare o se, invece, la democrazia formale stia finendo per ingabbiare quella sostanziale.

La democrazia può essere svuotata non solo da forzature autoritarie, ma anche da un uso distorto delle regole. È quanto emerge con chiarezza osservando due vicende diverse ma profondamente connesse, al centro della cronaca politica e giudiziaria di questi giorni. Da un lato, la gestione del referendum sulla riforma della giustizia dopo l'intervento della Cassazione. Dall'altro, alcune interpretazioni giudiziarie che hanno portato alla rapida scarcerazione dei violenti di Torino, mentre restano sotto accusa gli agenti impegnati nel mantenimento dell'ordine pubblico. In entrambi i casi, la democrazia formale rischia di soffocare quella sostanziale.

