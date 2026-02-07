Referendum portavoce 15 promotori
La data del referendum resta confermata dal governo, nonostante le modifiche al quesito. I promotori avevano chiesto più tempo per la campagna, ma il Consiglio dei Ministri ha deciso di mantenere la data stabilita, ignorando le richieste di chi rappresenta i 546 sostenitori. La campagna quindi si svolgerà nei tempi già fissati, senza possibilità di estenderli come si sperava.
19.37 "La decisione del Consiglio dei Ministri di mantenere ferma la data del referendum già fissata" pur dopo la modica del quesito sul referendum "non consente di usufruire pienamente del termine minimo dei 50 giorni previsto dalla legge per la campagna referendaria, e non tiene conto della volontà dei 546.463 firmatari di essere correttamente informati". Così l'avv.Carlo Guglielmi, portavoce dei 15 promotori della raccolta firme dopo la decisione del Consiglio dei Ministri sulla data del 22-23 marzo.
Referendum,promotori:governo cambi data
Il governo sta valutando di spostare la data del referendum.
Referendum giustizia, oggi il Cdm. Promotori firme: “Ora nuova data”
Oggi il governo si riunisce alle 12 per decidere sulla data del referendum sulla riforma della giustizia.
