Mulè risponde alle critiche sul giudice coinvolto nel caso referendario. Il deputato sottolinea che le accuse di illazioni sono false e chiede al Primo Presidente della Cassazione di fare chiarezza.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Con il rispetto dovuto - lo stesso rispetto che spesso latita quando diversi magistrati si rivolgono ai politici - segnalo al Primo Presidente della Cassazione, che si adombra parlando di 'illazioni non tollerabili sul piano personale nei confronti dei giudici', che purtroppo non è un'illazione segnalare che un giudice del collegio chiamato a pronunciarsi su argomenti legati al referendum sia apertamente schierato dalla parte del No". Lo dichiara Giorgio Mulè di Fi. "Così come un altro giudice ne abbia apertamente criticato alcuni punti così come un altro ancora abbia rappresentato in Parlamento con ruoli di grande responsabilità il partito che più ferocemente avversa le ragioni di Sì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Mulè, 'illazioni? Sono fatti'

La Cassazione ha fatto parlare di sé con una decisione che il ministro Mulè definisce “plastica”, ovvero troppo politicizzata.

Il dibattito sul referendum riguardante il Csm prosegue, con posizioni contrastanti sulle implicazioni di una possibile riforma.

