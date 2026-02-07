La Cassazione ha fatto parlare di sé con una decisione che il ministro Mulè definisce “plastica”, ovvero troppo politicizzata. La polemica si accende nel giorno in cui si discute del referendum sulla separazione delle carriere giudiziarie. Mulè invita gli italiani a votare sì, usando una metafora calcistica per spiegare la suo punto di vista: evitare che il giudice arbitri la partita indossando la maglia di uno dei due contendenti, pubblico ministero o giudice. La questione resta calda e al centro del dibattito pubblico.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Una metafora che riassume, tra i tanti, un ottimo motivo per votare 'sì' al referendum sulla separazione delle carriere è quella di evitare che l'arbitro (cioè il giudice) indossi la stessa maglia di una delle squadre (il pubblico ministero). In questo Paese succede, oggi, che nel collegio della Corte di cassazione chiamato a pronunciarsi su un ricorso dei sostenitori del 'no' ci siano giudici dichiaratamente schierati dalla parte del 'no'. A chi ha dato ragione il collegio della Cassazione? Ai sostenitori del 'no'. Si aggiunga che tra questi giudici c'è anche l'ex presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati del Partito democratico -rientrata in magistratura e promossa dopo l'esperienza in Parlamento- coinvolta nella vicenda denunciata da Luca Palamara riguardo ad alcune nomine in importanti uffici giudiziari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Mulè, 'da Cassazione plastica dimostrazione giustizia politicizzata'

La Cassazione ha approvato il nuovo quesito sul referendum sulla riforma della Giustizia.

Referendum sulla giustizia posticipato #shorts

Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, la Cassazione accoglie il nuovo quesito dopo la raccolta delle 500 mila firme; VG7 FLASH 7 FEBBRAIO 2026 (VIDEO).

“Sul Referendum le bugie colpiscono ancora… sempre di più e sempre più inverosimili. Ma perché a parte della sinistra fa così paura un giudice terzo e imparziale”, così il Vicepresidente della Camera e deputato di FI Giorgio Mulè. facebook

Da Maurizio Landini, segretario della Cgil, non ci si poteva attendere nulla se non la sottoscrizione del contratto delle bugie sul referendum. Passi la panzana che vorrebbe i magistrati sottoposti alla politica, eventualità totalmente esclusa dalla riforma che and x.com