Referendum Mattarella pronto a firmare il decreto | via libera alla consultazione del 22-23 marzo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è orientato a firmare il decreto sul referendum, ponendo fine alle incertezze che avevano accompagnato la definizione del testo e aprendo la strada alla consultazione popolare prevista per il 22 e 23 marzo prossimi. La decisione, maturata dopo un colloquio diretto con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rappresenta una soluzione che, secondo quanto riferito da fonti del Quirinale, è considerata giuridicamente ineccepibile, soprattutto alla luce della recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione. Questo via libera, atteso da settimane, giunge in un momento delicato per il panorama politico italiano, con il governo impegnato su diversi fronti e la necessità di garantire la massima trasparenza e legittimità nel processo democratico.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto di indizione del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.

È stato indetto il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

