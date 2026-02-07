L’onorevole Enrico Costa ha aperto il comitato del sì per il referendum sulla magistratura. Durante l’evento, ha chiesto ai cittadini se preferiscono affidarsi a magistrati qualificati o a chi ha legami politici. Ha sottolineato la necessità di responsabilità per chi sbaglia, chiedendo se si vuole mantenere il sistema attuale, dove la difesa si trova spesso in svantaggio rispetto alla pubblica accusa. Costa ha invitato gli italiani a partecipare e a riflettere sui punti chiave del voto.

"I cittadini prefersicono farsi giudicare dal miglior magistrato o da chi ha la tessera di una corrente politica della stessa magistratura? I cittadini vogliono che il magistrato che detiene una persona ingiustamente sia costretto a pagare per l’errore o dobbiamo pagare sempre noi? I cittadini vogliono che difesa ed accusa siano di pari forza o dobbiamo ancora sopportare lo strapotere dei pubblici ministeri che nelle indagini preliminari hanno la polizia giudiziaria mente la difesa ha armi spuntate?". A parlare è l’on. Enrico Costa alla inaugurazione della sede in piazza Sant Omobono del Comitato per il sì alla riforma della giustizia e per la separazione delle carriere in magistratura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum-magistratura. L’onorevole Enrico Costa inaugura il comitato del sì

Enrico Costa di Forza Italia è arrivato a Viterbo per incontrare i suoi sostenitori e spiegare perché voterà sì al prossimo referendum sulla giustizia.

