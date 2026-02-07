referendum la data potrebbe slittare decide il cdm

Questa mattina il governo si riunisce per decidere se spostare la data dei referendum. La decisione dovrebbe arrivare nel corso della riunione, che si tiene ancora in queste ore. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’orientamento sembra quello di valutare un possibile rinvio.

AGI - I referendum tornano sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione è fissata per la tarda mattinata con un compito preciso: rimettere mano al calendario elettorale. Dopo il via libera della Corte di Cassazione, c'è un nuovo quesito referendario, e l'esecutivo deve valutare se confermare la data del 15 giugno 2026 o far slittare l'appuntamento con le urne. Non si tratta di un cambio di rotta politico, ma di una necessità tecnica per permettere l’integrazione delle schede elettorali e garantire la massima chiarezza ai cittadini. La questione nasce dalla decisione della Suprema Corte di accogliere l’istanza del Comitato dei 15 promotori. 🔗 Leggi su Agi.it

Il referendum sulla giustizia, previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo, rappresenta un momento importante di partecipazione democratica.

La Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito sul referendum della Giustizia.

Argomenti discussi: Cambierà la data del referendum sulla giustizia?; Il referendum rischia di slittare ad aprile; Referendum Giustizia, nuovo quesito ammesso dalla Cassazione: cosa cambia e perché la data può slittare; Referendum giustizia, Cassazione accoglie il nuovo quesito, la data del voto in bilico.

