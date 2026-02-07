Referendum la data non cambia | si vota il 22 e 23 marzo Il Cdm respinge il tentativo di spallata

Il governo ha confermato che il voto per il referendum si terrà il 22 e 23 marzo, nonostante i tentativi di spostarlo. Nel Consiglio dei ministri di oggi, si è deciso di mantenere le date, nonostante la Cassazione abbia accolto il ricorso del Comitato dei “volenterosi” per il No, che aveva chiesto di cambiare il calendario.

La data del referendum non cambia: si voterà il 22 e 23 marzo. Il governo l’ha confermato nel Consiglio dei ministri convocato per riformulare il quesito dopo la decisione della Cassazione di accogliere il ricorso del Comitato dei “volenterosi” per il No sul testo già votato in Parlamento. Dunque, pur dovendo accogliere la nuova formulazione, l’esecutivo ha respinto il tentativo di spallata politica, il cui vero obiettivo era lo slittamento del voto. Chiusa questa partita, resta però sul campo un nuovo elemento di criticità: secondo quanto emerso, alcuni dei giudici che hanno accolto il ricorso sono impegnati nella campagna per il No o vengono da un passato da parlamentari Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, la data non cambia: si vota il 22 e 23 marzo. Il Cdm respinge il tentativo di spallata Approfondimenti su Referendum 22 23 Marzo Referendum, il Tar respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzo Il Tar ha confermato la data delle urne, fissata per il 22 e 23 marzo. Referendum,Cdm:si vota il 22 e 23 marzo Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Referendum 22 23 Marzo Argomenti discussi: Il TAR ha respinto il ricorso che voleva spostare la data del referendum sulla giustizia; Referendum giustizia, Cassazione accoglie il nuovo quesito, la data del voto in bilico; Referendum, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Ripartono i termini e la data del voto rischia di slittare; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota. Referendum giustizia, confermata data 22-23 marzo: Cdm 'precisa' quesito consultazionePrevista per le 12 una riunione del Consiglio dei ministri dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha riformulato il testo che verrà sottoposto agli elettori ... adnkronos.com Il governo non cambia data al Referendum Giustizia dopo la decisione della Cassazione: cosa succede oraIl governo Meloni, riunito nel Consiglio dei ministri, ha deciso che la data del referendum sulla riforma della giustizia non cambierà: si vota il 22 ... fanpage.it #Referendum #Giustizia Non cambia la data: la consultazione popolare si terrà il 22 e 23 marzo. Il CdM ha deciso di confermare il calendario correggendo il quesito sulla separazione delle carriere con l'integrazione degli articoli della Costituzione che veng facebook Per il governo la data del referendum sulla giustizia non cambia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.