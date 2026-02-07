Referendum Giustizia alle 12 riunione del Cdm – La diretta

Alle 12 si riunisce il Consiglio dei ministri per discutere del referendum sulla riforma della Giustizia. La decisione arriva dopo che la Cassazione ha approvato il nuovo quesito, inserito nella versione proposta dal ‘Comitato dei 15’. La riunione si svolge in un momento di grande attesa e potrebbe portare a novità importanti sulla possibile modifica delle norme giudiziarie.

Alle 12 si terrà una riunione del Consiglio dei ministri per affrontare la questione referendum sulla riforma della Giustizia, all’indomani della decisione della Cassazione che ha accolto il nuovo quesito referendario nella versione proposta nel ricorso del ‘Comitato dei 15’. Referendum sulla Giustizia – Le notizie in diretta Inizio diretta: 070226 08:00 Fine diretta: 070226 23:00 10:00 070226 I promotori del quesito: "Fiduciosi che il governo fissi una nuova data" “Restiamo in fiduciosa attesa della decisione del Consiglio dei Ministri in merito alla fissazione della nuova data del Referendum”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

