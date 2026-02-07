Referendum | Gasparri ' parole presidente Cassazione fuori da Costituzione'

Il senatore Gasparri attacca le parole del presidente della Cassazione D'Ascola, definendole fuori dalla Costituzione. La polemica nasce dopo alcune dichiarazioni del giudice che hanno scatenato reazioni e forti critiche. D'Ascola ha risposto con fermezza, sottolineando che le sue affermazioni non erano intenzionate a mettere in discussione i principi costituzionali. La discussione si accende mentre si avvicina il voto sul referendum.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il presidente della Cassazione D'Ascola reagisce indignato ad alcune osservazioni dovute a polemiche. Riservi per occasioni migliori e più idonee la sua indignazione". Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. "È un dato di fatto che l'ufficio della cassazione che ieri si è occupato di vicende referendarie vede al suo interno un ex parlamentare della sinistra e Presidente della Commissione giustizia. È altrettanto evidente che il magistrato Guardiano ha scritto frasi molto offensive nei confronti del centrodestra, di Forza Italia, di Berlusconi e della riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sul fronte delle polemiche, si intensificano le tensioni tra istituzioni e Report.

Il primo presidente della Cassazione lancia un appello sulla questione del referendum: “L’autonomia della magistratura deve restare effettiva”.

