Referendum | Costa ' in Cassazione decide giudice che fa propaganda per No'

Questa mattina si è aperto un nuovo capitolo sui referendum. La Cassazione ha deciso di cambiare il quesito referendario e il giudice che ha preso questa decisione, secondo quanto si sa, fa anche propaganda per il No. La questione sta creando tensioni e si attende ora una risposta ufficiale.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Dell'Ufficio elettorale della Cassazione, che ieri ha deciso di cambiare il quesito referendario, fa parte il dottor Alfredo Guardiano. È lo stesso Alfredo Guardiano che il 18 febbraio modererà, con tanto di locandina già pubblicata, il convegno 'Le ragioni del no: difendere la Costituzione è un impegno di tutte e tutti', che si terrà a Napoli il 18 febbraio alle 17.30? Questo sarebbe il giudice terzo ed imparziale?" Lo scrive su X il deputato di Forza Italia Enrico Costa.

