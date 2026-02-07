Referendum colpo di scena

La Corte di Cassazione ha deciso di includere un nuovo quesito nel referendum sulla riforma della giustizia, spiazzando i promotori del sì. La decisione arriva dopo aver accolto la richiesta dei comitati per il No, che avevano presentato un’istanza per modificare la formulazione originale approvata dal Parlamento. Ora il quesito si presenta diverso da quello che era stato inizialmente definito, aprendo nuovi scenari nel dibattito pubblico.

La Cassazione ha ammesso il nuovo quesito sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, accogliendo la richiesta avanzata dai comitati per il No e superando la formulazione originaria già approvata dal Parlamento. Il quesito riformulato era stato depositato lo scorso gennaio, dopo la raccolta delle 500mila firme necessarie, su iniziativa del comitato dei quindici "volenterosi", un gruppo di giuristi coordinato dall’avvocato Carlo Guglielmi. La novità riguarda il contenuto del quesito sottoposto agli elettori. Nella versione di iniziativa parlamentare, la domanda si limitava a chiedere l’approvazione del testo della legge costituzionale così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, colpo di scena Approfondimenti su Cassazione Referendum Juve, colpo di scena Tonali: blitz per il grande colpo in extremis La Juventus ha fatto un blitz all’ultimo minuto per Sandro Tonali. Omicidio Maltesi, colpo di scena nel processo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. FIORELLO, FACCHINETTI E MELONI: IL COLPO DI SCENA CHE FA DISCUTERE L’ITALIA! Ultime notizie su Cassazione Referendum Argomenti discussi: Referendum, colpo di scena; La Cassazione modifica il quesito del referendum sulla giustizia: vince il no, rebus sulla data; Il pasticcio del referendum: cambia il quesito. E forse anche la data (di F. Olivo); Referendum Giustizia, la Cassazione: sì al nuovo quesito. Possibile ricorso e la data del voto rischia di slittare. Referendum, colpo di scenaLa Cassazione ha ammesso il nuovo quesito sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, accogliendo la richiesta avanzata dai comitati per il No e superando la formulazione originaria g ... quotidiano.net Il pasticcio del referendum: cambia il quesito. E forse anche la dataLa Cassazione ammette il quesito dei 15 volenterosi a scapito di quello (già ammesso) dei parlamentari. Un campo inesplorato, non ci sono ... huffingtonpost.it REFERENDUM: SALVA-CASTA E SALVA-FERRI #Ferri sarà giudice a Roma. Un colpo di spugna epocale sullo scandalo #Palamara. Tutto merito della maggioranza di governo: perché a salvare #Ferri dalla più che probabile radiazione dalla magistratura è s facebook REFERENDUM: SALVA-CASTA E SALVA-FERRI #Ferri sarà giudice a Roma. Un colpo di spugna epocale sullo scandalo #Palamara. Tutto merito di maggioranza di governo: perché a salvare #Ferri dalla più che probabile radiazione dalla magistratura è stat x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.